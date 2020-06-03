Вологодская область начинает возвращаться к привычному ритму жизни

После долгого перерыва в Вологде открываются магазины и парикмахерские. Правда, пока, не все и не везде. На каких условиях и кому разрешено возобновить работу в области?

Рольставни подняты, свет горит, на видном месте объявление о начале работы. Салоны красоты снова открыты, впервые за два месяца. Согласно постановлению губернатора, такая возможность появилась для учреждений с отдельным входом. Санитарные ограничения сохраняются.

Первый рабочий день парикмахеров расписан с раннего утра. Разрешения на открытие ждали и клиенты. Бизнесу теперь предстоит серьезная работа, чтобы выйти из кризиса с наименьшими потерями. Дмитрий Бакулин продает бытовую технику и инструменты. Хозяин арендуемого помещения пошел навстречу и смягчил условия, снизив плату за эти месяцы вдвое. Открывается и сеть магазинов детских игрушек. Главное, что за время вынужденного простоя удалось сохранить коллектив.

О первой волне снятия ограничений сообщил накануне губернатор Олег Кувшинников. Показатель распространения инфекции в регионе — меньше единицы. С сегодняшнего дня могут начать работать непродовольственные магазины площадью до 400 квадратных метров, а также объекты торговли строительными товарами, мебелью и бытовой техникой более 400 метров. Обязательные условия – отдельный вход, специальная разметка, санобработка, наличие средств защиты и социальная дистанция. В Тотемском районе этим требованиям отвечают примерно 80 торговых точек, которые готовятся к открытию.

С сегодняшнего дня возобновлены и межмуниципальные перевозки общественным транспортом, в том числе заработало Вологодское авиапредприятия. Снова доступны регулярные рейсы в Москву и Санкт-Петербург. Также жителям области разрешены занятия физкультурой и спортом на открытом воздухе и прогулки в парках и скверах, но не более 2 человек вместе.

Главное, что нужно понимать – все эти послабления не означают отмены карантина. Списки предприятий и учреждений, которые могут открыться в первую волну снятия ограничений, формируют местные органы власти. Подробную информацию о мерах безопасности и контроле за их соблюдением можно получить по телефонам горячих линий, которые организованы в каждом муниципалитете.