Цена нефти Brent превысила $40 за баррель

В ночь на среду по московскому времени на бирже ICE в Лондоне стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в августе 2020 года выросла на 1,31 процента и составила 40,09 доллара за баррель. В последний раз нефть этого сорта стоила больше 40 долларов за баррель 6 марта.

Спустя некоторое время нефть этого сорта торговалась уже на уровне 40,37 доллара за баррель, но потом замедлила рост и торговалась на уровне 40,23 доллара, передает ТАСС.

В свою очередь, цена нефти сорта WTI повысилась на 2,66 процента и торговалась на уровне 37,57 доллара за баррель.