Раненных в Красноярске инкассаторов готовят к операции

Двум инкассаторам, на которых напали на улице Щорса в Красноярске, предстоят операции. Как сообщили в краевой больнице, они поступили в крайне тяжелом состоянии, была большая потеря крови. Сейчас их состояние улучшилось, поэтому можно оперировать.

Хирурги будут проводить мужчинам реконструкцию верхних конечностей, передает ГТРК "Красноярск". Одному предстоит частичная ампутация тканей на руках, другому — пластическое закрытие раны.

Ограбление машины с инкассаторами произошло в областном центре 30 мая. Неизвестные произвели несколько выстрелов по людям и транспортному средству, вынули сумку с наличностью и скрылись на автомобиле отечественной марки. Как сообщает Радио "Маяк. Красноярск", правоохранители объявили крупное вознаграждение за информацию о налетчиках. Возбуждено уголовное дело.

Известно, что они уехали на темном ВАЗе, позже пересели на "Джип" или "Рендж Ровер".