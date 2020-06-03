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3 июня 202007:58

6 лучших велосипедных маршрутов России

Global Look Press

На волне эпидемии коронавируса люди ищут наиболее безопасные способы для путешествий. Так, многие выбирают путешествие на автомобилях, чтобы максимально снизить риск заражения в общественном транспорте. Есть и те, кто предпочитает наслаждаться путешествием за рулем велосипеда, ведь это позволяет не только дышать свежим воздухом, но и укреплять организм.

Эксперты портала Tvil.ru провели опрос среди пользователей соцсетей и выяснили, какие маршруты считаются лучшими для велосипедного туризма. Ниже мы расскажем о них подробнее.

1. Крымские долины — от Бахчисарая до Фороса

46,51% опрошенных назвали Крым лучшим местом для велосипедных путешествий. Природа этих мест поражает своей красотой, а путешественники любят маршруты по Крымским долинам.

2. Маршрут от Пушкинских Гор до Пскова

Этот маршрут пролегает через Изборск — один из древнейших русских городов, упоминаемый начальным летописцем как центр кривичского населения вместе со Смоленском и Полоцком. Любители истории и интересных экскурсий получат удовольствие от путешествия по этому маршруту. В Изборске есть множество исторических достопримечательностей, в частности, Изборская крепость, которая, по сведениям историков, была построена в 14 веке.

3. Маршрут из Ростова-на-Дону до Кисловодска

За маршрут из Ростова-на-Дону до Кисловодска проголосовали 11,63% опрошенных. Этот маршрут также позволит насладиться прекрасной природой юга России, а кроме того, увидеть множество интересных мест.

4. Маршрут вокруг Ладожского озера в Ленинградской области

9,3% опрошенных заявили о своем делании совершить велосипедное путешествие вокруг Ладожского озера. Это крупнейшее пресноводное озеро в Европе и второе по величине озеро России после Байкала.

Ладожское озеро, несмотря на холодную даже летом воду, привлекает множество отдыхающих: на озере имеются хорошие пляжи. Кроме того, одной из важных достопримечательностей является остров Валаам, на котором находится Валаамский в честь Преображения Господня ставропигиальный мужской монастырь.

5. Маршрут по городам “Золотого кольца России”

6,98% опрошенных проголосовали за велосипедную поездку по городам “Золотого кольца”. Золотое кольцо России — туристский маршрут, проходящий по древним городам Северо-Восточной Руси, в которых сохранились уникальные памятники истории и культуры России, центрам народных ремёсел.

6. Маршрут по берегам Байкала

4,65% опрошенных предпочли бы совершить велосипедную поездку по берегам Байкала. Это озеро тектонического происхождения в южной части Восточной Сибири, самое глубокое озеро на планете, крупнейший природный резервуар пресной воды и самое большое пресноводное озеро по площади на континенте.

Озеро и прибрежные территории отличаются уникальным разнообразием флоры и фауны.

Одним из красивейших уголков на Байкале считается Чивыркуйский залив с живописными бухтами, островами, целебными источниками. Хороший вид на залив открывается с вершин Святого Носа, на который можно попасть из посёлка Усть-Баргузин.

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