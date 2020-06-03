  • USD
    68.9831
  • EUR
    76.7782
  • IMOEX
    2796.51
  • RTSI
    1277.85
  • DJA
    8368.23
  • NASDAQ
    9608.37
  • BRENT
    40.32
  • ГАЗПРОМ
    203.07
  • Газпрнефть
    348.85
  • Роснефть
    390.2
  • АЛРОСА
    68.5
  • Сбербанк
    214
3 июня 202008:58

Активность в сфере услуг Китая в мае выросла впервые с января

EPA

Деловая активность в сфере услуг Китая в прошлом месяце выросла впервые с января благодаря смягчению ограничений, введенных для борьбы с коронавирусом, свидетельствуют данные Caixin Media Co. и исследовательской компании IHS Markit.

Индекс менеджеров по закупкам (Purchasing Managers Index, PMI) в сфере услуг Китая в прошлом месяце повысился с апрельского уровня 44,4 до 55 пунктов, достигнув максимума с октября 2010 года.

Показатель ниже 50 пунктов отражает снижение активности, выше — рост активности.

Возобновление деловых операций и улучшение спроса привели к тому, что новые заказы выросли впервые с января, причем темпы роста были максимальными с сентября 2010 года.

Однако внешний спрос остался слабым на фоне продолжающейся пандемии и мер по борьбе с ней, сохраняющихся на многих ключевых рынках.

Компании в мае продолжили сокращать рабочие места, хотя темпы сокращения были минимальными за четыре месяца.

Официальные данные, опубликованные Национальным бюро статистики, на прошлой неделе также указали на улучшение деловой активности. Официальный PMI непроизводственного сектора в мае вырос до 53,6 с 53,2 пункта месяцем ранее.

Сводный PMI Caixin, охватывающий как производственный, так и непроизводственный секторы, в мае повысился с апрельского уровня 47,6 до 54,5 пункта.

Экономика Китая, вторая по величине в мире, в I квартале сократилась на 6,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, пострадав от последствий пандемии.

Из-за неопределенности в отношении воздействия коронавируса власти Китая решили не устанавливать целевой показатель экономического роста на 2020 год.

Сейчас

09:55

В Подмосковье открылись храмы, ЗАГСЫ и салоны красоты

07:48

Цена нефти Brent превысила $40 за баррель

07:18

Криминальное насилие в Мексике не ослабевает

06:37

"Погода 24": Европейскую Россию заливают дожди

05:56

В Красноярске ищут пропавшего 6-летнего мальчика

04:39

Пожар в Санкт-Петербурге: 4 погибших

04:31

Новый рекорд смертности из-за коронавируса установлен в Бразилии

Показать все новости

Коронавирус

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Вести.Регионы

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Вести.Наука

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Сегодня

Мишустин поручил проверить указы Собянина

Мишустин поручил проверить указы Собянина

1 час назад
Двух фигурантов секс-скандала в уфимском МВД полностью оправдали

Двух фигурантов секс-скандала в уфимском МВД полностью оправдали

31 минута назад
Протестующие в США разграбили супермаркет с помощью вилочного погрузчика

Протестующие в США разграбили супермаркет с помощью вилочного погрузчика

1 час назад
Минюст предлагает наказывать за утечки данных в десять раз строже

Минюст предлагает наказывать за утечки данных в десять раз строже

1 час назад

Трансляции

13:00

Совещание Владимира Путина по поддержке легкой промышленности

Завтра, 4 июня

15:00

Брифинг Марии Захаровой
Все трансляции
Пропавший в Красноярске мальчик найден мертвым

Пропавший в Красноярске мальчик найден мертвым

1 час назад
На Сахалине изолировали рыболовное судно из-за обнаруженного коронавируса

На Сахалине изолировали рыболовное судно из-за обнаруженного коронавируса

4 часа назад
В июне рублю будет вполне комфортно

В июне рублю будет вполне комфортно

4 часа назад
Военные медики приступили к финальной стадии испытаний отечественной вакцины от коронавируса

Военные медики приступили к финальной стадии испытаний отечественной вакцины от коронавируса

4 часа назад
10 ядовитых продуктов, которые есть на каждой кухне

10 ядовитых продуктов, которые есть на каждой кухне

2 часа назад
В Италии вступает в силу последний этап карантинных послаблений

В Италии вступает в силу последний этап карантинных послаблений

4 часа назад
Новый рекорд смертности из-за коронавируса установлен в Бразилии

Новый рекорд смертности из-за коронавируса установлен в Бразилии

5 часов назад
Платить и каяться! Афроамериканцы ставят на колени белых жителей страны

Платить и каяться! Афроамериканцы ставят на колени белых жителей страны

9 часов назад
Приключение с грибами. Известный журналист едва не заразился коронавирусом

Приключение с грибами. Известный журналист едва не заразился коронавирусом

9 часов назад
5 миллионов подписчиков: YouTube-канал "России 24" бьет собственные рекорды

5 миллионов подписчиков: YouTube-канал "России 24" бьет собственные рекорды

17 часов назад
Ко дню рождения Юлии Снигирь: семь фильмов с участием актрисы

Ко дню рождения Юлии Снигирь: семь фильмов с участием актрисы

23 часа назад
Москвичи получили право гулять, но парки столицы пусты

Москвичи получили право гулять, но парки столицы пусты

01.06.2020 15:30
Нужна помощь: Арсения Слободенюка спасет дренажная вибросистема

Нужна помощь: Арсения Слободенюка спасет дренажная вибросистема

01.06.2020 15:17
Пандемия COVID-19: как вирус влияет на наш организм

Пандемия COVID-19: как вирус влияет на наш организм

29.05.2020 15:59
Победитель танцевального марафона #РОССИЯТАНЦУЕТДОМА Мария Манухина из Москвы

Победитель танцевального марафона #РОССИЯТАНЦУЕТДОМА Мария Манухина из Москвы

12 минут назад
Facebook разрешил удалять старые публикации "оптом"

Facebook разрешил удалять старые публикации "оптом"

1 час назад
Раненных в Красноярске инкассаторов готовят к операции

Раненных в Красноярске инкассаторов готовят к операции

2 часа назад
Вести.net: беспилотники "Яндекса" подешевели вдвое

Вести.net: беспилотники "Яндекса" подешевели вдвое

2 часа назад
Цена нефти Brent превысила $40 за баррель

Цена нефти Brent превысила $40 за баррель

2 часа назад
Ставропольский депутат неудачно пошутил в соцсетях на тему коронавируса

Ставропольский депутат неудачно пошутил в соцсетях на тему коронавируса

6 часов назад
В России остался всего один крупный лесной пожар

В России остался всего один крупный лесной пожар

7 часов назад
Отменная чертова дюжина

Отменная чертова дюжина

7 часов назад
В Сети обсуждают странную историю с фотографиями убийства скандального блогера Позднякова

В Сети обсуждают странную историю с фотографиями убийства скандального блогера Позднякова

8 часов назад
В Москве коронавирус унес жизни еще 61 пациента

В Москве коронавирус унес жизни еще 61 пациента

10 часов назад
На Украине в крупной недостаче зерна обвинили мышей

На Украине в крупной недостаче зерна обвинили мышей

10 часов назад
Вечер с Владимиром Соловьевым. Эфир от 2 июня 2020 года

Вечер с Владимиром Соловьевым. Эфир от 2 июня 2020 года

10 часов назад
530
По Парижу прокатилась волна беспорядков

По Парижу прокатилась волна беспорядков

11 часов назад
Секта свидетелей СССР: кто и для чего покупает серпасто-молоткастый паспорт

Секта свидетелей СССР: кто и для чего покупает серпасто-молоткастый паспорт

12 часов назад
Засуха и проливные дожди: глобальное потепление заставляет погоду "нервничать"

Засуха и проливные дожди: глобальное потепление заставляет погоду "нервничать"

13 часов назад
Минтруд: выплаты малоимущим семьям будут увеличены

Минтруд: выплаты малоимущим семьям будут увеличены

13 часов назад
Прозрачность и санбезопасность: ЦИК утвердил правила голосования 1 июля

Прозрачность и санбезопасность: ЦИК утвердил правила голосования 1 июля

13 часов назад
Три этапа, пять триллионов и много работы: Путину показали план восстановления экономики

Три этапа, пять триллионов и много работы: Путину показали план восстановления экономики

14 часов назад
Пользователей WhatsApp предупредили о новой угрозе

Пользователей WhatsApp предупредили о новой угрозе

14 часов назад
Владелец русского ресторана в Сан-Диего: протесты свелись к погромам и мародерству

Владелец русского ресторана в Сан-Диего: протесты свелись к погромам и мародерству

14 часов назад
Собянин: режим самосохранения в Москве продлится до осени, когда появится вакцина от COVID-19

Собянин: режим самосохранения в Москве продлится до осени, когда появится вакцина от COVID-19

15 часов назад
Коронавирус, Парад и открытое небо. Шойгу поговорил с американским коллегой

Коронавирус, Парад и открытое небо. Шойгу поговорил с американским коллегой

15 часов назад
Горячую воду в Москве начнут отключать с 1 июля

Горячую воду в Москве начнут отключать с 1 июля

15 часов назад
Усиливаются токи в земле: эксперт объяснила, как солнечные вспышки влияют на землян

Усиливаются токи в земле: эксперт объяснила, как солнечные вспышки влияют на землян

16 часов назад
Звезды "Властелина колец" воссоединились к восторгу фанатов

Звезды "Властелина колец" воссоединились к восторгу фанатов

16 часов назад
Пьяный авиадебошир порвал паспорт во время задержания в Шереметьеве

Пьяный авиадебошир порвал паспорт во время задержания в Шереметьеве

16 часов назад
Стало известно, на каких iPhone заработает iOS 14

Стало известно, на каких iPhone заработает iOS 14

17 часов назад
Специфичные бактерии обнаружены в клетках почти всех раковых опухолей

Специфичные бактерии обнаружены в клетках почти всех раковых опухолей

17 часов назад
Путин утвердил основы госполитики в области ядерного сдерживания

Путин утвердил основы госполитики в области ядерного сдерживания

17 часов назад
Российская вакцина от коронавируса может быть выпущена в виде йогурта

Российская вакцина от коронавируса может быть выпущена в виде йогурта

18 часов назад

Вы можете получать оповещения от vesti.ru в вашем браузере

Подписаться Отменить подписку