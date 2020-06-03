ВВП Австралии в I квартале сократился впервые за 9 лет

Министр финансов Австралии Джош Фрайденберг заявил, что экономика страны уже находится в рецессии, после того как официальные данные показали, что ВВП сократился в I квартале, пишет Reuters.

ВВП в январе-марте сократился на 0,3% по сравнению с предыдущим кварталом, свидетельствуют данные Бюро статистики страны. Это первое снижение за девять лет.

Рост в годовом выражении составил 1,4% и был минимальным со времен мирового финансового кризиса 2009 года, поскольку экономика пострадала от лесных пожаров, продолжительной засухи и пандемии, которая привела к закрытию предприятий.

Потребление домохозяйств было самым большим тормозом роста в прошлом квартале из-за падения расходов на одежду, автомобили, транспорт, отдых, отели, кафе и рестораны. Между тем, чистый экспорт и государственные расходы поддержали экономику в январе-марте.

"Исходя из того, что мы знаем..., мы увидим сокращение во II квартале, которое будет намного более существенным, чем то, что мы видели в I квартале", — сказал Фрайденберг журналистам в Канберре.

Сокращение по итогам двух кварталов подряд будет означать первую техническую рецессию в Австралии с начала 1990-х годов.

Резервный банк Австралии на этой неделе оставил ключевую процентную ставку и целевой показатель доходности облигаций без изменений, поскольку ослабление кризиса в области здравоохранения позволяет начать открывать экономику.

При этом глава центробанка Филип Лоу предупредил, что перспективы восстановления экономики остаются крайне неопределенными, и пандемия, вероятно, будет иметь долгосрочные последствия для экономики.