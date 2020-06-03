Сколько должна стоить нефть, и как долго цены будут расти?

Цены на нефть в этом году являются едва ли не главным объектом внимания биржевых игроков. На фоне эпидемии коронавируса и ценовой войны котировки сначала рухнули, затем попытались восстановиться, но снова ушли вниз, причем американская нефть даже торговалась ниже нуля.

Но затем началось настоящее ралли. Цены на “черное золото” растут практически беспрерывно. Только в мае различные марки прибавили в цене рекордные почти 100%. Но фьючерсы на нефть – это не только индикатор баланса спроса и предложения, но еще и финансовый активы, и важную роль в ценообразовании играют спекулянты.

И хотя авиасообщение в мире еще очень далеко от прежних уровней, да и автомобилисты пока не готовы ездить много, тем не менее нефтяные котировки продолжат свое восхождение. Сегодня цены за баррель смеси Brent впервые с 6 марта превысила отметку в 40 долларов.

Насколько объективна эта цифра? Даже с учетом предпринятых мер по сокращению добычи, падение спроса было слишком сильным, и за март и апрель в мире скопилось слишком большое количество запасов нефти.

Вряд ли текущий подъем спроса привел к их резкому сокращению. Но рынок закладывает в цены сценарий бурного оживления экономики. К тому же, слишком велик соблазн спекулянтов задрать цены как можно выше, чтобы максимизировать прибыль.

Уже сейчас видны признаки ослабления тенденции. Котировки растут в основном в период наименьшей активности – ночью, когда большинство бирж еще не начали работу, а также ближе к концу дня, когда количество участников также невелико.

Ну и, конечно, нельзя не отметить, что важным фактором роста выступает предстоящее заседание ОПЕК+. Страны-участницы хотят пролить сокращение добычи в 9,7 миллионов баррелей в сутки еще на несколько месяцев. Но это уже заложены в цены, так что вероятность фиксации прибыли по завершении встречи довольно велика.

Коррекция на сырьевом рынке назрела. Это вовсе не значит, что начнется длительное падение, но заметное снижение котировок вполне уместно.