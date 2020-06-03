Летние лагеря Приамурья открывают виртуальные смены

В Приамурье открываются летние лагеря, однако, в условиях пандемии, они вынуждены работать онлайн. Зато любой желающий сможет найти себе досуг по интересам и даже вместе с вожатыми.

Ученица лицей Ангелина Брагина уже привыкла к дистанционной школе, поэтому городской лагерь с интересными занятиями только в радость. А чтобы не было одиноко, на некоторые занятия зовет родителей. "Я хочу, чтобы было побольше танцев и зарядок, и занятия, где и рисуют и делают поделки", — рассказывает школьница.

Загородные и пришкольные лагеря до конца июня останутся в виртуальном пространстве. Организаторы стараются проводить больше активных занятий, ведь за время учебы детям приходилось подолгу сидеть у компьютера. Теперь у монитора можно и подвигаться.

Начальник пришкольного лагеря лицея номер 6 Елена Аблова отмечает: "У нас есть обратная связь. Ребята могут в соцсети "Вконтакте" в комментариях нам отвечать. Мы просим, чтобы была отдача, писали нам, присылали свои поделки и рисунки".

Как передает ГТРК "Амур", по завершении первой смены, преподаватели оценят насколько было интересно и разнообразно провести время. Может что-то подкорректируют. Главное — ребенок на отдыхе не должен проводить у компьютера больше двух часов.