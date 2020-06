Хоккеист Андрей Свечников помог детской организации в борьбе с COVID-19

Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги "Каролина Харрикейнз" Андрей Свечников внес вклад в борьбу с распространением коронавирусной инфекции, сделав пожертвование детской спортивной организации.

Хоккеист пожертвовал 25 канистр антисептика по 5,25 галлона каждый (около 20 литров) и 2,5 тысячи защитных масок, об этом сообщила журналистка The Athletic Сара Кив в Twitter.

Свечников в текущем сезоне в составе "Харрикейнз" принял участие в 68 играх, в которых набрал 61 очко – 24 шайбы и 37 передач. Всего на его счету 150 матчей и 98 очков (44+54) в НХЛ.

