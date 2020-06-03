Хоккеист Андрей Свечников помог детской организации в борьбе с COVID-19

Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги "Каролина Харрикейнз" Андрей Свечников внес вклад в борьбу с распространением коронавирусной инфекции, сделав пожертвование детской спортивной организации.

Хоккеист пожертвовал 25 канистр антисептика по 5,25 галлона каждый (около 20 литров) и 2,5 тысячи защитных масок, об этом сообщила журналистка The Athletic Сара Кив в Twitter.

Свечников в текущем сезоне в составе "Харрикейнз" принял участие в 68 играх, в которых набрал 61 очко – 24 шайбы и 37 передач. Всего на его счету 150 матчей и 98 очков (44+54) в НХЛ.

Andrei Svechnikov is donating 2,500 disposable masks and 25 containers of hand sanitizer (5.25 gallons each) to the Wake County Boys & Girls Clubs tomorrow — Sara Civ (@SaraCivian) June 2, 2020

Ранее российские хоккеисты "Нью-Йорк Рейнджерс" Артемий Панарин и Игорь Шестеркин выставили на благотворительной аукцион свои клюшки. Все деньги, вырученные с аукциона, будут направлены в фонд помощи с питанием людям, пострадавшим от пандемии.

Нападающий "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин вместе с легендой НХЛ Уэйном Гретцки собрали более 60 тысяч долларов на благотворительность, сыграв в видеоигру NHL 20.

Напомним, вспышку пневмонии, вызванной коронавирусом нового типа, зафиксировали в китайском городе Ухань в конце 2019 года. На сегодняшний день количество заразившихся в мире превысило 6,4 миллиона человек, из которых 382 тысячи скончались.