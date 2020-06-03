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Беспорядки в США 57 минут назад

3 июня 202009:14

Протестующие в США разграбили супермаркет с помощью вилочного погрузчика

Twitter/GrantB911

В Калифорнии группа протестующих с помощью вилочного погрузчика проломила вход в супермаркет и разграбила его, а также около 20 магазинов в округе. Очевидцы сняли на видео взлом с использованием тяжелой техники.

 

Банда орудовала в Фейрфилде в понедельник вечером, по данным полиции, все ее члены приезжие. Действовали они стремительно и дерзко: разбивали или вскрывали двери крупных магазинов, быстро выносили ценные вещи, грузили их в машины и направлялись к следующей точке.

Одной из целей стал супермаркет Best Buy, но тут грабители проявили смекалку: они угнали с находившейся поблизости стройки вилочный погрузчик и с его помощью проделали себе вход в здание.

Сумма нанесенного городу ущерба не называется, задержать удалось только одного подозреваемого, остальные успели уехать.

Во многих городах США мирные протесты против произвола полиции, вызванные гибелью при задержании в Миннеаполисе афроамериканца Джорджа Флойда, переросли в массовые беспорядки, а затем и грабежи магазинов и кафе. Так, в Сан-Диего владельцу ресторана русской кухни пришлось с оружием в руках защищать свое заведение.

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