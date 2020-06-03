На столицу движется тропический ливень

Синоптики предупредили об очередном усилении осадков на европейской территории России. Уже сегодня центральную часть страны накроет очередная волна аномальных ливней. Опять зальет и Московскую область, где пару дней назад прошли рекордные дожди, и местные реки до сих пор продолжают подниматься. Причем, интенсивность осадков в Подмосковье ожидается близкой к максимальной.

Уже шестые сутки кряду европейская часть России остается под влиянием мощного и активного циклона. Почти на всей территории региона идут сильные дожди с грозами. Минувшей ночью молнии в небе сверкали в основном на юге, а также в центральных районах, в том числе в самой Москве. И там же наблюдались наиболее сильные осадки.

Например, на метеостанциях Рязанской и Тамбовской областей за последние 12 часов выпало свыше 40% месячной нормы. Еще более экстремальные ливни наблюдались в Краснодарском крае — до 30 мм дождевой воды.

Непогода связана с атмосферным фронтом. Поля его дождевой облачности хорошо просматриваются на карте, составленной по данным радарных наблюдений. Для жителей Центральной России наибольшую угрозу представляет массив туч, сформировавшийся на юге страны. Сейчас он смещается на север и в середине дня доберется до Черноземья.

Штормовое предупреждение сегодня действует в Воронежской области. С 12 до 18 часов дня на Воронеж выльется порядка 15 мм осадков — это очень много. Обычно такое количество на метеостанции набегает за неделю. Ненастье будет кратковременным, и уже завтра к утру осадки прекратятся. Это связано с тем, что массив облачности продолжит двигаться на север.

Ближе к ночи он доберется уже до столичного региона. В течение дня в Москве будут продолжаться дожди разной, но вполне умеренной интенсивности. Сумма к 18 часам вечера составит около 9 мм. Но затем на столицу обрушится настоящий тропический ливень — 20 мм за 6 часов. Также, как и в Черноземье, ночью погода станет успокаиваться.

Однако, таких осадков будет более чем достаточно для того, чтобы и без того непростая гидрологическая ситуация стала еще хуже. После рекордных ливней в конце мая на подмосковных реках начался паводок. И его развитие происходит до сих пор. Отдельные водотоки каждые сутки поднимаются на метр с лишним. По последним опубликованным данным, количество подтопленных приусадебных участков выросло уже до 600 — это почти вдвое больше, чем было накануне.

Но есть и хорошие новости: уже скоро затяжной период непогоды подойдет к концу. Ненастье вызвал циклон, и, как ни странно, циклона же его и прогонит.

Среди регионов, где ночью бушевали грозы, есть еще один — Заполярье. Здесь тоже грохочет гром и отмечаются осадки. Только вот связаны они с другим циклоном, который в настоящий момент смещается вдоль арктического побережья Евразии.

Этот вихрь стал вытеснять за Урал скандинавский антициклон, блокировавший дождевые тучи над Центральной Россией. Это ознаменует собой начало нового погодного тренда. Уже с 3 июня ливни с грозами станут ослабевать, а воздушные потоки в атмосфере перестроятся на южные румбы.

В регион начнет поступать хорошо прогревшийся воздух с берегов Каспийского и Черного морей. Под влиянием этого процесса температура станет повышаться. К концу недели она превысит климатическую норму, и станет даже не июньской, а июльской.