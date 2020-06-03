"Газпрому" грозит штраф в 50 миллионов евро по делу Nord Stream 2

Польское антимонопольное управление UOKiK возбудило дело против "Газпромa": российской компании грозит штраф 50 миллионов евро за сокрытие информации для антимонопольного расследования работы Nord Stream 2 (оператор проекта "Северный поток 2").

"Газпрому" грозит штраф в 50 миллионов евро независимо от последствий, вытекающих из расследования строительства газопровода "Северный поток 2", уточняется в сообщении UOKiK.

В начале 2020 года глава польского антимонопольного управления попросил "Газпром" предоставить документы, связанные с этим делом. Это были контракты, заключенные дочерним обществом "Газпрома" с другими компаниями, финансирующими строительство "Северный поток 2". Это были в основном контракты на передачу, распределение, продажу, поставку и хранение газового топлива. Несмотря на обязательство "Газпрома" сотрудничать с управлением, компания не предоставила эту информацию.

"Правила понятны и одинаковы для всех, но "Газпром" несколько раз отказывался предоставлять документы, имеющие отношение к нашему расследованию. Российский газовый гигант не может действовать выше закона, поэтому я возбудил дело против "Газпрома" с наложением штрафа за непредоставление информации в ходе разбирательства. Согласно закону, компании грозит финансовая санкция в размере до 50 миллионов евро", — заявил Томаш Хростный, президент UOKiK.

Проект "Северный поток-2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов куб. метров газа в год вдоль такого же действующего газопровода "Северный поток 1" от побережья России через Балтийское море до Германии. К настоящему времени газопровод построен на 93% — осталось проложить подводный участок около Дании.

Помимо Польши давление на проект оказывает США. В Кремле "чрезвычайно негативно" восприняли сообщения о планах США ввести новые санкции в отношении газопровода "Северный поток-2". Однако санкции не повлияют на планы строительства газопровода, заявил ранеепресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Новые санкции станут очередным проявлением недобросовестной конкуренции со стороны США, санкции противоречат международному праву, пояснил Песков.

Немецкая газета Hаndelsblatt со ссылкой на заявление посла США в Германии Ричарда Гренелла сообщила, что США изучают возможность введения новых санкций против газопровода "Северный поток-2".

Первая волна санкций США вынудила подрядчика "Газпрома" — швейцарскую компанию Allseas — остановить прокладку труб. В строительстве газопровода участвовали три судна компании — Pioneering Spirit, Solitaire и Audacia.

"Газпром" намерен задействовать собственный трубоукладчик — судно "Академик Черский", которое стоит в порту Мукран на острове Рюген. Неподалеку, в Лубмине, находится станция компании Gascade для приема газа из "Северного потока" и "Северного потока-2".

Ранее Германия не стала освобождать "Северный поток — 2" от действия обновленной Газовой директивы Евросоюза. Данный документ предполагает, что "Газпром" сможет использовать только половину мощности трубопровода.