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Коронавирус 11 минут назад

3 июня 202010:32

В Подмосковье открылись храмы, ЗАГСЫ и салоны красоты

AP Images

В Московской области в среду, 3 июня, открылись церкви, загсы и салоны красоты. Соответствующее постановление подписал подмосковный губернатор Андрей Воробьев.

"Вернули работу с 9 до 18 часов. До этого работа была с 8 утра до 17 часов. Сейчас все вернулось на тот уровень, который был до коронавируса", – цитирует сайт подмосковного правительства представителя пресс-службы главного управления ЗАГС Московской области.

Согласно документу, опубликованному на сайте подмосковного правительства, салоны красоты, косметические, массажные и СПА-салоны, солярии, сауны и подобные объекты могут возобновить работу. Они были закрыты в регионе с 28 марта.

О том, что верующим снова можно посещать храмы, сообщил митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий. Правда, пока действует ограничение: в храме должны находиться одновременно не более 10 человек.

"Главный государственный санитарный врач Подмосковья Ольга Михайловна Микаилова сообщила мне о первом этапе снятия ограничительных мероприятий в связи с эпидемией коронавируса. Согласно этому решению, нашим верующим разрешается посещать храмы на территории Московской области", – сказал митрополит.

Он добавил, что богослужения пока будут проводиться на открытом воздухе возле храмов при соблюдении всех санитарных предписаний.

В Московской области с 1 июня отменили еще ряд мер, введенных ранее из-за эпидемии коронавируса. Так, возобновили работу производственные предприятия, стройки, объекты оптовой торговли, магазины автозапчастей и автосервисы. Также открылись предприятия, оказывающие бытовые услуги.

Кроме того, открылись для прогулок городские парки. Работу смогли начать кинотеатры, расположенные на открытых площадках, и библиотеки.

В этой связи в Московской области был ужесточен масочный режим и введен штраф за появление без маски в общественных местах. Зато с 23 мая в регионе отменили пропускной режим.

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