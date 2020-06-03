Индекс PMI сферы услуг России вырос до 35,9 пункта с 12,2 пункта в апреле, сообщается в исследовании компании IHS Markit, рассчитывающей экономические индексы.

В апреле 2020 года индекс PMI сферы услуг России снизился до 12,2 пункта с 37,1 пункта в марте. Такое падение зафиксировано впервые за всю историю наблюдений.

Темпы снижения деловой активности в сфере услуг замедлились, но майский спад стал вторым максимальным с начала 2009 года.

Значение индекса выше 50 пунктов указывает на рост деловой активности, меньше 50 — на снижение.

Совокупный индекс объемов производства, отражающий активность в обрабатывающих отраслях и в сфере услуг РФ, в мае вырос до 35 пунктов с 13,9 пункта в апреле.

Из-за карантина компании продолжают сокращать цены и сотрудников. Деловые ожидания в мае оставались пессимистичными, так как компании предвидят снижение выпуска в следующем году из-за опасений о продолжительном восстановлении после пандемии. Сохранение пессимизма и слабый клиентский спрос способствовали дальнейшему сокращению рабочих мест.

Банк России 6 мая полностью пересмотрел свой экономический прогноз. Согласно базовому сценарию Центробанка дефицит бюджета России в 2020 году составит 5-6% ВВП, а сам ВВП снизится на 4-6%. По оценке ЦБ РФ, за один нерабочий месяц российская экономика теряет 1,5-2% ВВП в годовом выражении. В стране с 27 марта действует карантин — первыми закрылись кафе, рестораны, парикмахерские.

"Самый большой вклад в снижение ВВП внесет падение экспорта, которое может составить от 10% до 15%. Также существенно (на 6-10%) снизятся по сравнению с прошлым годом и инвестиции в основной капитал. Финансовые ресурсы компаний в первую очередь будут направлены на восстановление текущей деятельности. Неопределенность перспектив внутреннего и внешнего спроса будет сдерживать инвестиционные планы. Снижение производства и инвестиций ограничит возможности для роста доходов, произойдет сокращение потребительского спроса", – приводится в прогнозе комментарий председателя ЦБ Эльвиры Набиуллиной.