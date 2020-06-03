"Бешикташ" отказался продать Ларина в ЦСКА за один млн евро

Турецкий футбольный клуб "Бешикташ" отклонил предложение московского ЦСКА в один миллион евро за переход канадского нападающего Кайла Ларина. Как сообщает ТАСС со ссылкой на Nieuwsblad, турецкий клуб готов к продолжению переговоров.

Авторитетный портал transfermarkt.de оценивает стоимость форварда в 3,2 миллиона евро. Контракт игрока с "Бешикташем" завершится 30 июня 2020 года.

Ларин текущий сезон на правах аренды провел в бельгийском "Зюлте-Варегеме", в составе которого принял участие в 33 играх во всех турнирах, забил девять мячей и отдал 11 результативных передач.

Также на счету 25-летнего нападающего 31 игра и восемь голов за сборную Канады.