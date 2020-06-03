3 июня 202010:17

Представлен новый BMW 4 серии Coupe: он очень странный

Компания BMW провела мировую премьеру новейшего купе 4 серии с заводским индексом G23. Новинка вызвала ожесточенные споры среди фанатов из-за странного силуэта кузова и гипертрофированных "ноздрей".

Собственно, новый BMW 4 серии Coupe олицетворяет тот дизайн-код, который марка BMW будет использовать и в других новых моделях. Двухдверная версия оказалась абсолютно не похожа на стандартную "трешку" G20. Огромные "ноздри" радиаторной решетки вертикально растянулись от капота и фактически до нижней кромки бампера. Да и сам бампер в версии M Performance получился нарочито агрессивным.

Силуэт кузова "четверки" в BMW называют "приземистым и спортивным", хотя и он вызвал неоднозначную реакцию среди поклонников. Купе оказалось на 57 мм ниже седана, а колея расширилась на 28 мм спереди и на 18 мм - сзади.

Спереди - полностью новая LED-оптика, которая опционально дополняется технологией BMW Laserlight, а сзади - принципиально другие фонари с узнаваемой светографикой. Интерьер представляет из себя фактически готовое решение от седана 3 Серии, а значит, получает приборный кластер BMW Live Cockpit, состоящий из цифровой приборной панели с "бумерангами", увеличенный проекционный дисплей и мультимедийную платформу BMW 7.0 c голосовым управлением и 3D-визуализацией окружающей местности.

От седана 3 серии новая "четверка" также отличается наличием модернизированного 8-ступенчатого автомата Steptronic и нового режима Sprint, который улучшает отклик силовой установки при обгонах. Базовая подвеска, равно как и более спортивная M Sport, получили собственную, более плотную настройку.

В России новый BMW 4 серии поначалу будет представлен в бензиновых версиях BMW 420i Coupe и BMW M440i xDrive Coupe, а дизельные варианты - это BMW 420d Coupe и BMW 420d xDrive Coupe.

Официальный старт продаж запланирован на 21 октября 2020 года, российские цены уже объявлены - от 3 130 000 до 5 260 000 рублей.

Текст: АвтоВести

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