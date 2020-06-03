В Боткинской больнице в Петербурге вспыхнул пожар

Один пациент Боткинской больницы в Санкт-Петербурге погиб в результате пожара, вспыхнувшего ранним утром в среду на втором этаже лечебного учреждения.

Огонь вспыхнул около шести часов утра в отделении, где лежат заразившиеся инфекционным гепатитом, в боксе №11. По предварительным данным, загорелось постельное белье, после чего огонь перекинулся на мебель. Площадь пожара составила пять квадратных метров.

Жертвой пожара стал пациент 1981 года рождения, который отравился угарным газом.

О причинах произошедшего ничего не сообщается, предположительно, мужчина закурил в постели.