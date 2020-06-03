Минэкономразвития разработает меры поддержки небольших гостиниц и общепита

Минэкономразвития (МЭР) и Ростуризм в течение недели проработают меры поддержки небольших предприятий гостиничной отрасли и общепита, заявили в секретариате первого вице-премьера Андрея Белоусова.

Власти уделяют особое внимание поддержке небольших предприятий гостиничной отрасли. МЭР подготовит допмеры поддержки предприятий общественного питания. Способы оказания помощи обсудят на отдельном совещании, отмечает ТАСС.

Между тем представители крупного гостиничного бизнеса отметили, что не нуждаются в поддержке.

При этом ряд крупных сетей вошел в список системообразующих предприятий и сможет претендовать на получение поддержки в случае наступления сложной финансовой обстановки.