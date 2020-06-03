3 июня 202010:59

COVID-19: за сутки в России заболели 8 536 человек

AP Images

За минувшие сутки коронавирусом в России заразились почти 8,54 тысячи человек, 178 пациентов с COVID-19 умерли, более 8,9 тысячи выписаны из больниц. Таковы последние данные оперативного штаба по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

У 3,3 тысячи (38,5 процента) вновь выявленных пациентов болезнь протекает бессимптомно.

В Москве за сутки выявлено 1842 новых случаев COVID-19, 61 летальный исход и 3385 выздоровевших.

За весь период эпидемии в России зарегистрировано почти 432,3 тысячи случаев коронавирусной инфекции. За этот период скончались 5,2 тысячи человек, выздоровели почти 196 тысяч.

Россия занимает третье место в мире по числу заболевших. На втором месте располагается Бразилия (555,3 тысячи человек), на первом – США (1,83 миллиона человек).

Коэффициент распространения коронавирусной инфекции как в Москве, так и в России в целом остается выше единицы. По рекомендациям Роспотребнадзора, начинать первый этап снятия противовирусных ограничительных мер следует регионам, где этот показатель опускается ниже единицы. При коэффициенте ниже 0,8 можно приступать ко второму этапу.

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