Хоккеист Швец-Роговой подписал новый контракт со СКА

Петербургский хоккейный СКА сообщил о продлении контракта с нападающим Артемом Швецом-Роговым. Форвард подписал новое соглашение с армейцами, рассчитанное на два сезона – до 30 апреля 2022 года.

Швец-Роговой перешел в стан петербуржцев по ходу предыдущего сезона в результате обмена с подмосковным "Витязем". В сезона-2019/20 25-летний хоккеист суммарно в КХЛ набрал семь очков в 31-й игре.

Также Артем вызывался в национальную сборную России, в составе которой сыграл три матча на шведском этапе Еврохоккейтура.