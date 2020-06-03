В туалет только с бортпроводником: эксперт рассказал о новых правилах полетов

Роспотребнадзор 31 мая объявил о новых правилах авиаперелетов в условиях распространения коронавирусной инфекции. В них говорится, в частности, о том, что перевозчики и аэропорты должны обеспечить соблюдение пассажирами социальной дистанции. Как это будет работать на практике, в эфире канала "Россия 1" рассказал авиаэксперт, главный редактор сайта Avia.ru Роман Гусаров.

Согласно новым правилам, перед посадкой в самолет пассажирам будут измерять температуру. Все они должны будут заполнить анкеты, в которые нужно будет вписать в том числе ряд и место в салоне, указанные в их билетах. Это нужно на случай, если у кого-то из пассажиров выявят коронавирус уже после полета. Тогда всех, кто летел с ним вместе, оповестят об этом.

По словам эксперта, авиаперевозчики отказались от идеи рассаживать пассажиров в шахматном порядке.

"Конечно же, от шахматной рассадки отказались и в России, и за рубежом в первую очередь из экономических соображений. Дело в том, что при такой рассадке пассажирский салон будет заполняться на 40, максимум 50 процентов, а при такой загрузке надо либо в 2-3 раза повышать стоимость авиабилетов, чтобы окупить рейс, либо каждый рейс будет убыточный", – пояснил Гусаров.

Даже при полной загрузке самолетов сохранить "докризисные" цены на билеты вряд ли удастся, считает эксперт.

"К сожалению, если брать экономическую ситуацию, то, конечно, билеты должны подорожать, причем подорожать существенно", – отметил он.

Авиапутешествия рискуют превратиться в сомнительное удовольствие не только из-за высоких цен на билеты.

"В правилах есть такой интересный пункт – в течение всего полета будет гореть табло "Пристегните ремни", и пассажиры не должны вставать, отстегиваться, должны находиться в кресле. При этом вызвать бортпроводника можно только в экстренных случаях", – рассказал Гусаров.

По мнению эксперта, к таким экстренным случаям можно отнести выход в туалет.

"Сейчас именно так и происходит. В сопровождении бортпроводника. Он провожает вас в туалет и обратно, следит, чтобы вы сели в свое пассажирское кресло и пристегнулись", – пояснил он.

Ранее главный эксперт Института экономики транспорта и транспортной политики НИУ ВШЭ Федор Борисов предрек российским компаниям "драматичное" падение пассажиропотока. По его мнению, в июне российские перевозчики продолжат работать в убыток. В целом же этим летом на внутренних линиях они смогут восстановить пассажиропоток до 60-80 процентов от объемов прошлого года, полагает эксперт.