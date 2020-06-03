Прокуратура взяла на контроль дело об убийстве укравшего четыре рулона обоев екатеринбуржца

Следователи заинтересовались обстоятельствами гибели 27-летнего жителя Екатеринбурга, которого бойцы Росгвардии застрелили во время задержания в его квартире. Дело взяла на контроль прокуратура. Молодого человека, которого подозревали в краже четырех рулонов обоев, сняла камера наблюдения.

По данным СКР, вечером 31 мая Владимир Таушанков совершил разбойное нападение с ножом на сотрудников магазина "Лео" после того, как те заподозрили его в краже обоев. Выбежав из здания, он якобы распылил газовый баллончик в лицо полицейскому, хотя ранее сообщалось о том, что атаке подвергся участковый, когда пришел в квартиру подозреваемого.

Проследив по камерам путь злоумышленника, правоохранители установили, что он вернулся в квартиру родителей на Рассветной улице. Долгие переговоры с отцом Владимира ни к чему не привели, бойцы Росгвардии пошли на штурм.

"Мужчина начал им угрожать предметом, похожим на автоматическое оружие, после чего спецназ принял решение открыть огонь", — говорится в официальном комментарии ведомства.

Родители Владимира утверждают, что их сын ничего не воровал и не был вооружен. Молодой человек получил два огнестрельных ранения, одно из которых оказалось смертельным.

В квартире при осмотре обнаружили два ножа, арбалет, газовый баллончик и "предмет, похожий на автомат". По факту инцидента в магазине было возбуждено уголовное дело о разбое, сейчас следователи разбираются в обстоятельствах гибели Владимира. Дело на контроль взяла региональная прокуратура.