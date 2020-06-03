Врач дал совет, какие меры безопасности надо соблюдать в магазинах одежды

После снятия рада ограничений из-за коронавируса открылись непродовольственные магазины – в том числе магазины одежды и обуви. О том, что надо продолжать соблюдать масочно-перчаточный режим, власти и санитарные врачи многих регионов, в том числе Москвы и Подмосковья, предупреждали уже неоднократно.

Однако в связи с сохраняющейся угрозой распространения коронавируса у многих возникает вопрос: как, например, мерить одежду, есть ли какие-то особые рекомендации в данном случае?

Такой вопрос, в частности, в эфире телеканала "Россия 1" задала одна из телезрительниц.

Отвечая на него, врач-реабилитолог Сергей Агапкин напомнил, прежде всего, о необходимости соблюдать в магазинах дистанцию с продавцами и другими посетителями магазина минимум в полтора метра, быть в маске и перчатках.

Что касается примерки одежды, то также стоит это делать в перчатках, которые затем надо выбросить.

Если вы приобрели понравившуюся одежду, то дома надо ее постирать, но в целом, говорит доктор Агапкин, в магазинах одежды и обуви, где число посетителей не очень велико, риск заражения коронавирусной инфекцией не очень высок.

Основной пусть передачи ее – воздушно-капельный, напомнил врач.

А вот что касается магазинов косметики, то ту, действительно, надо быть предельно осторожными. Клинический фармаколог Андрей Кондрахин предупредил, что пробники продукции – это настоящий рассадник инфекции, и это было проблемой всегда.