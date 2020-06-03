Доктор Агапкин прокомментировал страхи заразиться коронавирусом в море

С 1 июня в некоторых регионах России открылись санатории, люди надеются, что когда на курортах будет снята основная масса ограничений из-за коронавируса, они смогут отправиться на море.

Насколько велик риск заразиться коронавирусом, купаясь в пресной или соленой воде? Об этом в эфире телеканала "Россия 1" телезрительница спросила врача-реабилитолога Сергея Агапкина.

Доктор ответил, что во влажной среде вирус, действительно, достаточно хорошо себя чувствует.

"И если большое количество людей купается в небольшом и непроточном водоеме, то риск заразиться достаточно велик, — говорит доктор Агапкин. — А вот в море воды много, и даже если вирус там есть, то он размывается до таких концентраций, что вызвать заражение не может".

"Выбирайте для купания места, где не так людно. Этого будет достаточно", — советует эксперт.