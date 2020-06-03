На Сахалине образовалось нефтяное озеро, в котором гибнут птицы

В Охинском районе Сахалина обнаружено нефтяное озеро, в котором гибнут птицы.

По данным министерства экологии Сахалинской области, погибли более 100 уток. Сотрудники лесничества смогли достать из котлована только 40 из них, остальных еще предстоит вытащить. Отмечается, что водоем находится в черте Охинского городского округа и в лесной фонд земли не входит.

В настоящее время ведомство готовит материалы для передачи в компетентные органы с целью установления виновников ЧП. Вместе с тем, по мнению специалистов, нефтепродукты могли попасть в озеро естественным путем: периодически происходит выход нефти в водоем.

Как сообщает "Интерфакс", проверка по данному факту продолжается, опасности для жителей нет.