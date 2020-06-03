На Ангаре загрязнено нефтью 14,5 тысячи кубометров грунта

Масштабное экологического бедствие на реке Ангаре. В Усольском районе загрязнено нефтью 14,5 тысячи кубических метров грунта. Об этом сообщает ГТРК "Иркутск" со ссылкой на Байкальскую межрегиональную природоохранную прокуратуру. Скопление нефтепродуктов зафиксировано в грунтовых водах и почве.



Как полагают представители надзорного ведомства, нужно оценить масштаб загрязнения и включить объект в госреестр объектов накопленного вреда и их ликвидации в рамках нацпроекта "Экология".