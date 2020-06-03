Спад деловой активности в еврозоне замедлился в мае

Спад деловой активности продолжился в экономике еврозоны в мае, хотя он замедлился по сравнению с предыдущим месяцем.

Власти стран региона постепенно смягчают ограничения, введенные для борьбы с распространением коронавируса.

Сводный индекс деловой активности (Purchasing Managers Index, PMI) еврозоны в мае повысился с апрельского уровня 13,6 до 31,9 пункта, сообщила исследовательская компания IHS Markit. Предварительная оценка составляла 30,5 пункта.

Апрельское значение индикатора было минимальным с момента начала исследований в июле 1998 года.

Индекс ниже 50 пунктов отражает снижение активности, выше — рост активности.

PMI сферы услуг еврозоны подскочил с рекордно низкого уровня 12 пунктов до 30,5 пункта. Предварительная оценка составляла 28,7 пункта.

"Масштаб и широта спада в еврозоне были подчеркнуты данными PMI, показывающими, что все страны пережили еще один месяц резкого падения деловой активности, — заявил главный экономист IHS Markit Крис Уильямсон. — Таким образом, ВВП еврозоны будет падать беспрецедентными темпами во II квартале, что будет сопровождаться самым большим ростом безработицы в истории еврозоны".

Новые заказы продолжили сокращаться в мае, хотя и более медленными темпами. Чистое снижение занятости оставалось серьезным и было одним из самых больших за весь период исследований.

Глава Европейского центрального банка Кристин Лагард заявила на прошлой неделе, что в этом году ожидается сокращение экономики еврозоны на 8-12% в связи с последствиями пандемии COVID-19.