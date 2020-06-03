"Телефон лопается от поздравлений". Исинбаева отмечает 38-й день рождения

Двукратная олимпийская чемпионка в прыжках с шестом, обладательница 28 мировых рекордов Елена Исинбаева в среду, 3 июня, празднует свой 38-й день рождения.

"Ну что, сегодня мне исполняется 38, – написала российская спортсменка в Instagram. – С вашего разрешения, буду спамить ленту и сторис. Только глазки открыла, а телефон уже лопается от поздравлений! Обнимаю всех крепко".

Напомним, в апреле Исинбаева была избрана председателем комиссии спортсменов Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА). Тогда же Елена удивила всех своим новым образом, перекрасив свои волосы в ярко-синий цвет.