3 июня 202011:30

"Телефон лопается от поздравлений". Исинбаева отмечает 38-й день рождения

фото: Михаил Свешников

Двукратная олимпийская чемпионка в прыжках с шестом, обладательница 28 мировых рекордов Елена Исинбаева в среду, 3 июня, празднует свой 38-й день рождения.

"Ну что, сегодня мне исполняется 38, – написала российская спортсменка в Instagram. – С вашего разрешения, буду спамить ленту и сторис. Только глазки открыла, а телефон уже лопается от поздравлений! Обнимаю всех крепко".

Напомним, в апреле Исинбаева была избрана председателем комиссии спортсменов Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА). Тогда же Елена удивила всех своим новым образом, перекрасив свои волосы в ярко-синий цвет.

Сейчас

12:21

Московское метро снизило цену на маски

12:08

Завершилось следствие по делу полицейского, устроившего стрельбу в метро

11:58

Столичные проездные можно будет продлить после 14 июня

10:41

COVID-19: за сутки в России заболели 8 536 человек

09:55

В Подмосковье открылись храмы, ЗАГСЫ и салоны красоты

07:48

Цена нефти Brent превысила $40 за баррель

07:18

Криминальное насилие в Мексике не ослабевает

Показать все новости

Коронавирус

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Вести.Регионы

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Вести.Наука

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Сегодня

COVID-19: за сутки в России заболели 8 536 человек

COVID-19: за сутки в России заболели 8 536 человек

1 час назад
ВОЗ: вторая волна коронавируса может быть очень разрушительной

ВОЗ: вторая волна коронавируса может быть очень разрушительной

1 час назад
На столицу движется тропический ливень

На столицу движется тропический ливень

2 часа назад
Двух фигурантов секс-скандала в уфимском МВД полностью оправдали

Двух фигурантов секс-скандала в уфимском МВД полностью оправдали

2 часа назад

Трансляции

13:00

Совещание Владимира Путина по поддержке легкой промышленности

Завтра, 4 июня

15:00

Брифинг Марии Захаровой
Все трансляции
В Подмосковье открылись храмы, ЗАГСЫ и салоны красоты

В Подмосковье открылись храмы, ЗАГСЫ и салоны красоты

1 час назад
Мишустин поручил проверить указы Собянина

Мишустин поручил проверить указы Собянина

3 часа назад
Врач дал совет, какие меры безопасности надо соблюдать в магазинах одежды

Врач дал совет, какие меры безопасности надо соблюдать в магазинах одежды

1 час назад
На Сахалине образовалось нефтяное озеро, в котором гибнут птицы

На Сахалине образовалось нефтяное озеро, в котором гибнут птицы

45 минут назад
Протестующие в США разграбили супермаркет с помощью вилочного погрузчика

Протестующие в США разграбили супермаркет с помощью вилочного погрузчика

3 часа назад
10 ядовитых продуктов, которые есть на каждой кухне

10 ядовитых продуктов, которые есть на каждой кухне

4 часа назад
Пропавший в Красноярске мальчик найден мертвым

Пропавший в Красноярске мальчик найден мертвым

4 часа назад
В Боткинской больнице в Петербурге вспыхнул пожар

В Боткинской больнице в Петербурге вспыхнул пожар

1 час назад
5 миллионов подписчиков: YouTube-канал "России 24" бьет собственные рекорды

5 миллионов подписчиков: YouTube-канал "России 24" бьет собственные рекорды

19 часов назад
"Ненастье": драма о времени больших перемен и не менее большой любви

"Ненастье": драма о времени больших перемен и не менее большой любви

1 час назад
Москвичи получили право гулять, но парки столицы пусты

Москвичи получили право гулять, но парки столицы пусты

01.06.2020 15:30
Нужна помощь: Арсения Слободенюка спасет дренажная вибросистема

Нужна помощь: Арсения Слободенюка спасет дренажная вибросистема

01.06.2020 15:17
Пандемия COVID-19: как вирус влияет на наш организм

Пандемия COVID-19: как вирус влияет на наш организм

29.05.2020 15:59
Доктор Агапкин прокомментировал страхи заразиться коронавирусом в море

Доктор Агапкин прокомментировал страхи заразиться коронавирусом в море

34 минуты назад
Жители Химок достали лодки после затяжных дождей

Жители Химок достали лодки после затяжных дождей

38 минут назад
Авария с бежавшим под автомобиль мальчиком попала на видео

Авария с бежавшим под автомобиль мальчиком попала на видео

52 минуты назад
Игрушка или розыгрыш? В Виндоланде нашли древнеримскую кожаную "мышь"

Игрушка или розыгрыш? В Виндоланде нашли древнеримскую кожаную "мышь"

53 минуты назад
"Телефон лопается от поздравлений". Исинбаева отмечает 38-й день рождения

"Телефон лопается от поздравлений". Исинбаева отмечает 38-й день рождения

53 минуты назад
10 крупнейших стран-импортеров вина в мире

10 крупнейших стран-импортеров вина в мире

1 час назад
Представлен новый BMW 4 серии Coupe: он очень странный

Представлен новый BMW 4 серии Coupe: он очень странный

2 часа назад
Победитель танцевального марафона #РОССИЯТАНЦУЕТДОМА Мария Манухина из Москвы

Победитель танцевального марафона #РОССИЯТАНЦУЕТДОМА Мария Манухина из Москвы

2 часа назад
Facebook разрешил удалять старые публикации "оптом"

Facebook разрешил удалять старые публикации "оптом"

3 часа назад
Минюст предлагает наказывать за утечки данных в десять раз строже

Минюст предлагает наказывать за утечки данных в десять раз строже

3 часа назад
Раненных в Красноярске инкассаторов готовят к операции

Раненных в Красноярске инкассаторов готовят к операции

4 часа назад
Вести.net: беспилотники "Яндекса" подешевели вдвое

Вести.net: беспилотники "Яндекса" подешевели вдвое

4 часа назад
Цена нефти Brent превысила $40 за баррель

Цена нефти Brent превысила $40 за баррель

4 часа назад
На Сахалине изолировали рыболовное судно из-за обнаруженного коронавируса

На Сахалине изолировали рыболовное судно из-за обнаруженного коронавируса

6 часов назад
В Италии вступает в силу последний этап карантинных послаблений

В Италии вступает в силу последний этап карантинных послаблений

6 часов назад
В июне рублю будет вполне комфортно

В июне рублю будет вполне комфортно

6 часов назад
Военные медики приступили к финальной стадии испытаний отечественной вакцины от коронавируса

Военные медики приступили к финальной стадии испытаний отечественной вакцины от коронавируса

6 часов назад
Новый рекорд смертности из-за коронавируса установлен в Бразилии

Новый рекорд смертности из-за коронавируса установлен в Бразилии

7 часов назад
Ставропольский депутат неудачно пошутил в соцсетях на тему коронавируса

Ставропольский депутат неудачно пошутил в соцсетях на тему коронавируса

9 часов назад
В России остался всего один крупный лесной пожар

В России остался всего один крупный лесной пожар

9 часов назад
Отменная чертова дюжина

Отменная чертова дюжина

9 часов назад
В Сети обсуждают странную историю с фотографиями убийства скандального блогера Позднякова

В Сети обсуждают странную историю с фотографиями убийства скандального блогера Позднякова

10 часов назад
Приключение с грибами. Известный журналист едва не заразился коронавирусом

Приключение с грибами. Известный журналист едва не заразился коронавирусом

11 часов назад
Платить и каяться! Афроамериканцы ставят на колени белых жителей страны

Платить и каяться! Афроамериканцы ставят на колени белых жителей страны

11 часов назад
В Москве коронавирус унес жизни еще 61 пациента

В Москве коронавирус унес жизни еще 61 пациента

12 часов назад
На Украине в крупной недостаче зерна обвинили мышей

На Украине в крупной недостаче зерна обвинили мышей

12 часов назад
Вечер с Владимиром Соловьевым. Эфир от 2 июня 2020 года

Вечер с Владимиром Соловьевым. Эфир от 2 июня 2020 года

12 часов назад
764
По Парижу прокатилась волна беспорядков

По Парижу прокатилась волна беспорядков

13 часов назад
Секта свидетелей СССР: кто и для чего покупает серпасто-молоткастый паспорт

Секта свидетелей СССР: кто и для чего покупает серпасто-молоткастый паспорт

14 часов назад
Засуха и проливные дожди: глобальное потепление заставляет погоду "нервничать"

Засуха и проливные дожди: глобальное потепление заставляет погоду "нервничать"

15 часов назад
Минтруд: выплаты малоимущим семьям будут увеличены

Минтруд: выплаты малоимущим семьям будут увеличены

15 часов назад
Прозрачность и санбезопасность: ЦИК утвердил правила голосования 1 июля

Прозрачность и санбезопасность: ЦИК утвердил правила голосования 1 июля

15 часов назад
Три этапа, пять триллионов и много работы: Путину показали план восстановления экономики

Три этапа, пять триллионов и много работы: Путину показали план восстановления экономики

16 часов назад
Пользователей WhatsApp предупредили о новой угрозе

Пользователей WhatsApp предупредили о новой угрозе

16 часов назад

Вы можете получать оповещения от vesti.ru в вашем браузере

Подписаться Отменить подписку