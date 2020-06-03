3 июня 202011:30

Игрушка или розыгрыш? В Виндоланде нашли древнеримскую кожаную "мышь"

Регулярные раскопки в Виндоланде - знаменитой древнеримской крепости рядом с Адриановым валом на севере Англии - ведутся уже несколько десятилетий. Однако в этом году начало очередного археологического сезона пришлось отложить из-за ситуации с коронавирусом. Поэтому кураторы музея Виндоланды решили покопаться в собственном хранилище.

За годы исследований в музейном хранилище Виндоланды накопилось больше 7000 артефактов из кожи, прекрасно сохранившихся благодаря особенностям местной почвы - постоянный избыток влаги и недостаток кислорода создают анаэробную среду, в которой органика практически не разлагается. (Нет кислорода - нет окисления - нет разложения. Об этом феномене, правда, в других условиях мы рассказывали в статье "Мертвые глубины Черного моря оказались идеальным кладбищем древних кораблей".)

В экспозиции музея представлена наиболее интересная часть этих предметов - полотнища армейских палаток, кожаная повязка на глаз, кожаные сумки и столько обуви, словно ее коллекционировала сама Кэрри Брэдшоу. В хранилище же отправлялись менее зрелищные находки, такие как кожевенные отходы, скомканные обрезки и лоскуты. Копаясь в контейнере с такими обрезками, пылившимися на полке с 1993 года, музейщики обнаружили необычную вещицу: вырезанную из кожи игрушечную мышку. Об этом открытии сообщается в пресс-релизе на сайте фонда Виндоланды.

В 1993 году раскопки велись на месте резиденции командующего гарнизоном IV/V периода по хронологии Виндоланды, о чем свидетельствовала запись на контейнере. Всего таких периодов было девять: с 85 по 400 годы нашей эры. Археологи определяют их по этапам застройки крепости. Такая хронология позволяет быстро датировать артефакты: IV/V период соответствует 105-130 годам нашей эры.

1900 лет назад кто-то вырезал эту мышку из куска плотной кожи. Зверек получился угловатым, словно собранным из геометрических фигур, а из-за слишком толстого хвоста исследователи сначала приняли его за ящерицу. Но потом, после очистки и консервации, разглядели на коже мелкие засечки на тельце и хвосте, изображающие мышиную шерстку.

"Самое замечательное в коллекции музея Виндоланды - непредсказуемость: мы никогда не знаем, что именно мы найдем. В этом году нам пришлось отложить начало раскопок, но, как видите, в уже собранной коллекции есть много тайных сокровищ, ожидающих своего часа. Мы знаем, что в Виндоланде жили дети и обнаружили множество следов их присутствия. Однако детских игрушек найдено очень мало. Было бы чудесно, если бы эта мышка оказалась такой игрушкой и была сделана для развлечения какого-нибудь малыша здесь, в крепости на северной границе", - рассказала Барбара Бёрли (Barbara Birley), куратор фонда Виндоланды.

Настоящие, живые мыши и крысы были непременными, многочисленными и вредоносными соседями обитателей Виндоланды. Они жили в каждом доме, в каждой постройке форта. Когда в 2008 году археологи раскопали зернохранилища Виндоланды, под полом здания они обнаружили кости тысяч мышей, когда-то питавшихся запасами человека. Эти животные в своё время провалились в промежутки между каменными плитами.

Тем не менее 1900 лет назад кто-то вырезал эту мышку из кожи - безопасную, безвредную, симпатичную фигурку, которая могла быть детской игрушкой или, по другой версии, предметом для розыгрыша (вроде резиновых пауков и змей в магазинах приколов). Женщина, увидев такую "мышь" в углу комнаты, вполне могла завизжать от испуга, вызвав хохот присутствующих.

Музей Виндоланды собирается включить "мышь" в постоянную экспозицию вместе с обрезками кожи, среди которых она была найдена. Археологи пока думают, что именно написать в аннотации к столь необычному артефакту.

Добавим, что в 2018 году Вести.Ru писали об одном из самых знаменитых кожаных предметов в коллекции Виндоланды. Прочитать о нём подробнее можно в материале "Редчайший артефакт: в Виндоланде нашли древнеримские "боксерские" перчатки".

Текст: Вести.Наука

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