Авария с бежавшим под автомобиль мальчиком попала на видео

В Екатеринбурге 12-летний мальчик резко выбежал на дорогу и попал под машину. Видео момента аварии было опубликовано ГИБДД по Свердловской области.

Ребенок резко выбежал из-за припаркованных машин, и по этой причине водитель легковушки заметил его лишь в последний момент.

Мальчик, по информации полицейских, получил ушибы и был госпитализирован.