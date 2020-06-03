Тренер ЦСКА Итудис: к новичку клуба Милутинову будут особые требования

Главный тренер баскетбольного ЦСКА Димитрис Итудис прокомментировал переход в команду центрового сборной Сербии Николы Милутинова, который подписал контракт с армейцами, рассчитанный на три года.

"Выступая в отличной команде и под руководством классных тренеров Никола продемонстрировал, что является одним из лучших "больших" на континенте, – приводит слова Итудиса пресс-служба ЦСКА. – Николе предстоит выступать на той позиции, где в клубной истории играли много отличных баскетболистов, потому к нему будут особые требования. Он восхищен этой возможности, полон энтузиазма и готов принять вызов.

Напомним, Милутинов – воспитанник "Хемофарма" из Вршаца. Также играл за белградский "Партизан", а последние пять сезонов провел в греческом "Олимпиакосе". На его счету три звания MVP в Евролиге.

Никола выступал за сборные своей страны по всем возрастам, завоевал серебро на юниорском чемпионате мира в 2013-м, а в прошлом году сыграл на мировом первенстве за основную национальную команду.