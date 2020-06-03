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3 июня 202015:01

США ввели санкции против четырех компаний за транспортировку венесуэльской нефти

EPA

Министерство финансов США заявило, что оно ввело санкции в отношении четырех компаний за транспортировку венесуэльской нефти.

Базирующиеся на Маршалловых островах компании Afranav Maritime Ltd, Adamant Maritime Ltd и Sanibel Shiptrade Ltd, а также греческая Seacomber Ltd владеют танкерами, которые вывозили нефть из Венесуэлы в феврале-апреле 2020 года, заявил Минфин США.

 

"Сегодня США вводят санкции против четырех компаний за их роль в содействии режиму [президента Венесуэлы Николаса] Мадуро в хищении венесуэльской нефти, — написал госсекретарь США Майк Помпео в Twitter во вторник. — Эти санкции еще больше изолируют режим Мадуро и являются еще одним шагом на пути к обретению свободы и процветания для народа Венесуэлы".

В ответ министр иностранных дел Венесуэлы Хорхе Арреаса написал в Twitter, что у Помпео "преступная одержимость" Венесуэлой и что действия США по ограничению экспорта нефти осложнят импорт продовольствия и медикаментов.

США ввели санкции против венесуэльской государственной нефтяной компании Petroleos de Venezuela (PDVSA) в январе прошлого года.

 

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