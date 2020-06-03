Renault привлекла кредиты на 5 миллиардов евро под гарантии государства

Автомобилестроительная компания Renault привлекла от ряда банков кредитную линию на 5 миллиардов евро ($5,58 миллиарда) под гарантии государства. Кредиторами выступили BNP Paribas, Credit Agricole, HSBC France, Natixis и Societe Generale.

Renault может частично или полностью использовать деньги до конца года. Кредит необходимо погасить через 12 месяцев, однако срок кредита могут продлить еще на три года. Кредит на 90% обеспечен гарантиями государства, сообщает "Интерфакс".

Министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр провел переговоры с главой Renault Жан-Домиником Сенаром, профсоюзами и местными властями о положении дел на заводе Renault в Мобеже. Министр одобрил предоставление госгарантий по кредиту для автопроизводителя.

Renault пообещала сохранить рабочие места на заводе, где производят электромобили Kangoo. По словам Ле Мэра, компания разработает проект, который должен гарантировать занятость и уровень производства на заводе после 2023 года.

Renault заявила о планах сократить 14,6 тысячи рабочих мест по всему миру в рамках программы снижения расходов на 2 миллиарда евро ($2,21 миллиарда) в течение трех лет. При этом во Франции компания намерена сократить 4,6 тысячи рабочих мест.

Акции Renault подорожали после выхода новости на 7,8%.