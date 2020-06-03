В перестрелке на оренбургской АЗС ранили человека

В отделение полиции обратился 29-летний житель Оренбургской области. Он сообщил о том, что его ранили из травматического оружия, передает ГТРК "Оренбург".

В итоге выяснилось, что в инцидент произошел на одной из автозаправок в Ясном. Собственник АЗС попросил двух мужчин, находящихся в состоянии алкогольно опьянения, покинуть территорию. В результате между ними разгорелся конфликт.

Владелец заправки несколько раз выстрелил из травматического револьвера "Викинг" в одного из мужчин. В результате он был ранен в правое бедро. Пострадавшего госпитализировали.

Против 65-летнего хозяина АЗС возбудили уголовное дело. Теперь ему грозит до 2 лет тюрьмы.