Футболист "Урала" Погребняк, переболевший коронавирусом, выписан из больницы

Бывший нападающий сборной России, ныне игрок екатеринбургского "Урала" Павел Погребняк выписан из больницы. Ранее футболист заразился коронавирусной инфекцией COVID-19.

"Павла вчера выписали из больницы, – сообщил ТАСС президент "Урала" Григорий Иванов. –Тренироваться с командой он пока не будет. Будет находиться под присмотром врачей, когда они разрешат, тогда приступит к работе с командой".

О заражении 36-летнего футболиста вирусом COVID-19 стало известно 22 мая после того, как весь состав "Урала" прошел соответствующее тестирование. Позже у игрока была диагностирована двусторонняя пневмония.

Погребняк – воспитанник московского "Спартака", также играл за "Химки", "Томь", "Шинник", московское "Динамо", петербургские "Зенит" и "Тосно", а также за немецкий "Штутгарт", английские "Фулхэм" и "Рединг".

На его счету 171 игра, 50 голов и 13 передач в российской премьер-лиге и 33 матча и восемь мячей за сборную России.

Напомним, вспышку пневмонии, вызванной коронавирусом нового типа, зафиксировали в китайском городе Ухань в конце 2019 года. На сегодняшний день количество заразившихся в мире превысило 6,4 миллиона человек, из которых 382 тысячи скончались.