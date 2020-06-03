3 июня 202012:29

В Крыму арестовали пьяного украинского военного, пытавшегося перейти границу

Суд в Симферополе арестовал до 1 июля украинского военного Евгения Добринского, который попытался перейти российскую границу.

Добринский сообщил, что является военнослужащим 13-го батальона 95-й десантно-штурмовой бригады Вооруженных сил Украины. На границе он находился в командировке. На суде он признал, что добровольно перешел границу, находясь в состоянии алкогольного опьянения. 

Во время задержания документов у него при себе не было. Сотрудники ФСБ нашли у украинского военного вещество растительного происхождения, предположительно, наркотики. Вещество отправлено на экспертизу.

В отношении Добринского возбуждено уголовное дело по статье "Незаконное пересечение государственной границы РФ". Теперь ему грозит штраф до 200 тысяч рублей, принудительные работы или лишение свободы на срок до двух лет. Адвокаты намерены подать аппеляцию на решение суда, сообщает ТАСС.

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