В США скончалась актриса из "Санта-Барбары"

На 92-м году жизни скончалась американская актриса Пегги Поуп, сообщает RT.

Как уточняется, смерть артистки наступила еще 27 мая в Форт-Коллинсе, Колорадо, но информация в СМИ появилась позже.

Пегги Поуп начинала свою карьеру на Бродвее. Став известной, она приняла участие в более чем 50 фильмах и телепроектах.

Ее кинокарьера началась в 1966 году. Среди ее работ — фильмы и телешоу "Диснейленд", "Моя жена меня приворожила", "Барнаби Джонс", "Скорая помощь", "Закон и порядок", "Санта-Барбара" и многие другие.