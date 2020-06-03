Рубль отыграл все потери, последовавшие из-за спора ОПЕК+

Курс рубль второй день подряд быстро укрепляется и достиг уровней начала марта, предшествующих началу спора участников сделки ОПЕК+ и падению цены нефти.

Курс доллара во вторник 3 июня снизился на торгах Московской биржи на 47 копеек до 68,25 руб., по данным торгов на 12:25 мск. Курс евро снизился меньше – на 11 копеек до 76,6 руб. из-за укрепления европейской валюты на международном валютном рынке.

Но рубль не достиг докризисного запаса прочности — поддержку рублю оказывает продолжающаяся продажа валюты со стороны Банка России.

Цена нефти во вторник 3 июня достигла уровня 9 марта – начала падения на рынках и расширения масштабов пандемии. Европейский эталон нефти Brent и российский Urals 3 июня во вторник торгуются по цене выше $40 и за два дня преодолели три рубежа — $38, $39 и $40.

6 марта стало известно о нежелании Саудовской Аравии продлевать соглашение о сокращении добычи ОПЕК+ на прежних условиях: королевство настаивало на увеличении сокращения. Это привело к началу снижения цены нефти с $51.

Цена нефти начала заметно падать с 9 марта более чем на 30% из-за развала альянса ОПЕК+ и начала ценовой войны Саудовской Аравии. Мировые эталоны нефти поставили рекорды падения стоимости со времен войны в Персидском заливе 1991 года.

После переговоров ОПЕК и ее союзники во главе с Россией вместе с присоединившимися странами 10-12 апреля 2020 года договорились сократить добычу и убрать с рынка излишки нефти начиная с 1 мая. В рамках ОПЕК+ 23 страны договорились сократить добычу в совокупности на 9,7 миллиона баррелей в сутки. Еще 9 стран вне ОПЕК+ заявили о планах сокращения добычи для поддержания сделки. Производители нефти, не входящие в альянс ОПЕК+, объявили о сокращении добычи нефти на 3,6 миллиона баррелей в сутки.

Если все выполнят обещания, то сокращение добычи может достигнуть 15-20 миллионов баррелей в сутки. Участники сделки ОПЕК+ в начале июня обсудят ситуацию на рынке и выполнение соглашения о сокращении добычи.

Страны ОПЕК+ близки к соглашению продлить ограничения по добыче нефти еще на два месяца, пишет The Wall Street Journal (WSJ). ОПЕК предложила перенести заседание министров ОПЕК и ОПЕК+ с 9-10 июня на 4-5 июня, чтобы страны ОПЕК смогли определить квоты поставок на июль.

По сведениям WSJ, Саудовская Аравия считала, что сделку ОПЕК+ необходимо продлить сразу до конца года. Стране для покрытия расходов нужна цена нефти на уровне $84 за баррель.

Бюджет России просчитан на основе $40 за баррель. Россия полагает, что мировой спрос на нефть восстанавливается быстрее, чем ожидали, поскольку Китай, Европа и США ослабляют ограничения, введенные из-за пандемии коронавируса. Глава Минэнерго Александр Новак заявил ранее, что нефтяной рынок может сбалансироваться в июне-июле.