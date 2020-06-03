Электричка сбила отца с маленькой дочерью в Подмосковье

Мужчина с двухлетней дочерью попал под электричку в Подмосковье. Ребенок выжил, а на погибшего отца завели уголовное дело о покушении на убийство.

ЧП произошло около 9 часов утра 3 июня на станции Детская Ярославского направления МЖД. По данным следователей, 40-летний мужчина взял девочку на руки, когда к станции подходила электричка на Москву.

Судя по возбужденному делу, мужчину подозревают в попытке свести счеты с жизнью и убить свою дочь. Девочка выжила, о ее состоянии ничего не сообщается.