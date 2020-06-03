Московское метро снизило цену на маски

С 4 июня стоимость масок, продающихся на станциях московского метро и МЦК, будет снижена с 30 рублей до 20 рублей.

Как пояснили ТАСС в пресс-службе столичной подземки, сделать это удалось благодаря снижению закупочных цен на этот товар.

"Цену на маски удалось снизить — производители и импортеры снизили закупочные цены, и московский метрополитен в свою очередь это сделал немедленно", — сообщил представитель метрополитена.

Ношение масок и перчаток в общественном транспорте является обязательным с 12 мая. Данные меры, по мнению Роспотребнадзора, должны предотвратить распространение коронавируса. За нарушение установлен штраф. Появление только в маске или только в перчатках также считается нарушением и карается штрафом.

Купить индивидуальные средства защиты можно в кассах метрополитена и МЦК, а также в вендинговых автоматах, установленных на станциях.