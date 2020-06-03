Число заболевших коронавирусом калужских медиков достигло 234 человек

В Калужском регионе растет число медработников, заболевших коронавирусной инфекцией на рабочем месте. По данным оперштба, неделю назад было 222 инфицированных, сегодня уже 234.

Губернатор Калужской области Анатолий Артамонов заверил, что все медработники из числа заболевших получили денежную компенсацию. "Президентские" выплаты медикам и водителям скорой выплачены в полном объеме. Допсредства от центра регион перечислил врачам на карты 1 июня. Сумма составила 75 с половиной рублей.

Как информирует ГТРК "Калуга", в регионе скончались еще двое пациентов, зараженных коронавирусом — житель Обнинска 1933 года рождения и житель Калуги 1968 года рождения. С учетом них с начала пандемии умерло 34 человека. Всего на сегодняшний день зафиксировано 4270 случаев COVID-19, за последние сутки из 91. Вместе с тем, за минувшие сутки закончили лечение и признаны здоровыми 118 граждан, а всего в регионе выздоровело 1732 человека. В данный момент на лечении находятся чуть больше 2050 жителей региона.

Отметим, в стране стартовала акция в поддержку врачей "Пожалуйста, дышите!" Она позволит отдать дань благодарности тем, кто оказался на передовой в борьбе с коронавирусной инфекцией. Организаторы приглашают присоединиться всех желающих. Всё, что нужно — рассказать о врачах, медсестрах, сотрудниках бригад скорой помощи и волонтерах, которые борются с пандемией. Итогом станет тематический портал, где будут собраны все присланные истории.