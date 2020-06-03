Губернатор: Югра не достигла пика заболеваемости по COVID-19

Югра еще не достигла пика заболеваемости по COVID-19. Об этом заявила губернатор региона Наталья Комарова в рамках заседания оперштаба. Статистика пока не дает приступить к снятию ограничений, передает ГТРК "Регион-Тюмень".

Коечный фонд в Ханты-Мансийском округе равен 57,5% при показателе тестирования на коронавирус 283,3 на 100 тысяч населения. Такие критерии позволили бы региону начать третий этап снятия карантина и перейти к режиму повышенной готовности. Однако сейчас это невозможно.

Согласно последней тенденции, каждый день выявляется более 100 новых случаев COVID-19. Коэффициент распространения вируса - 1,6. Для перехода к следующему этапу снятия ограничений этот показатель не должен превышать единицу. Кроме того, Наталья Комарова подчеркнула, что, по мнению специалистов, пик заболеваемости коронавирусом в Югре еще наступил.