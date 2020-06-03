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3 июня 202013:09

Обнаружены гибридные клещи, переносящие больше заболеваний на далекие расстояния

EPA

В Сибири найдена новая разновидность клеща — это гибрид таежного клеща и клеща Павловского, который обычно обитает на Дальнем Востоке и на Алтае.

Больше всего подобных клещей обнаружено в Новосибирской области, пишет издание "Наука в Сибири". Они более опасны для человека, чем существующие, и шире распространены.

Ученые из новосибирского Института химической биологии и фундаментальной медицины выяснили, что новый клещ переносит заболевания, которые свойственные обоим видам родительских клещей. Среди них — вирус клещевого энцефалита, разные виды боррелий, риккетсий, эрлихий, аноплазм, а также бабезий, которые поражают собак.

Томские ученые пришли к выводу, что такие гибриды могут становиться источниками появления новых штаммов клещевых инфекций, против которых существующие вакцины не будут действовать. Новый вид клещей очень плодовит и может начать вытеснять родительские виды.

 

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