Аэропорты четырех городов России признали "ковидоопасными"

Европейское агентство авиационной безопасности (EASA) опубликовало список аэропортов, находящихся в наиболее опасных по числу заражений COVID-19 городах. Среди них четыре российских аэропорта.

Всего в новом списке EASA воздушные гавани 35 стран. Европейские авиакомпании получили рекомендации не открывать авиасообщения с этими аэропортами или обеспечить перевозку пассажиров дополнительными мерами безопасности.

В список попали аэропорты девяти европейских стран. Небезопасными признаны аэропорты еще 26 стран, включая Россию, Украину и Белоруссию. В их числе все аэропорты Москвы, Мурманска, Нижнего Новгорода и Санкт-Петербурга.