В работе на Запорожской АЭС остались всего 2 из 6 энергоблоков

Энергоблок № 6 Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) на Украине отключен от энергосети и выведен в резерв в связи с балансовыми ограничениями в энергосистеме, сообщает оператор АЭС Украины компания "Энергоатом".

Таким образом, на ЗАЭС работают два энергоблока совокупной мощностью 2 тысячи МВт. Энергоблоки № 4 и № 5 находятся в ремонте, энергоблок № 1 — в резерве. Радиационный фон в районе ЗАЭС и санитарно-защитной зоне соответствует естественному радиационному фону.

ЗАЭС — крупнейший энергетический объект на Украине и в Европе мощностью 6 тысяч МВт. Энергоблок № 1 введен в строй в 1984 году, № 2 — в 1985 году, № 3 — в 1986 году, № 4 — в 1987 году, № 5 — в 1989 году, № 6 — в 1995 году.

Между тем украинская компания ДТЭК вывела в простой угледобывающее предприятие "Павлоградуголь", в состав которого входят десять шахт. Причиной послужил системный кризис в энергетической отрасли Украины, поскольку спрос на украинскую электроэнергию резко упал. ДТЭК остановила также работу шахт "Добропольеуголь", "Белозерская" и обогатительной фабрики "Октябрьская".

Власти Украины создали антикризисный штаб. И. о. главы министерства энергетики и угольной промышленности Ольга Буславец заявила, что Украина переживает крупнейший энергетический кризис и выход из этого кризиса является вопросом национальной безопасности страны.