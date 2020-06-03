Затонувший в Малоярославецком районе мост отрезал от мира три деревни

Дожди, накрывшие область в последние дни, принесли разрушительные последствия. В Малоярославецком районе под водой скрылся мост. Из-за этого три деревни отрезало от большой земли. Если дожди не прекратятся, то их количество будет увеличиваться.

В настоящее время, передает ГТРК "Калуга", спасательные службы организовали переправу по воде. Фёдор Усов, сотрудник МЧС поделился: "Уже 25 ходок сегодня сделали. Кому в школу, кому на работу, кому в больницу необходимо. А кто-то просто продукты везет старикам".

Глава администрации деревни Шумятино Валентина Коваленко считает: "Мост давно требует ремонта. Здесь всегда у нас подтопление, так как он находится в низине. И если появится новая переправа, проблема будет снята".

Теперь отрезанные от мира населенные пункты с нетерпением ждут окончание дождей. Ведь помимо 150-ти местных, есть дачники из райцентра и Москвы. Всем им нужна крепкая сухая переправа.