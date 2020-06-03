Футболисты "Барселоны" отказались от повторного снижения зарплат

Президент испанской "Барселоны" Хосеп Бартомеу обратился к игрокам команды с просьбой вновь пойти на сокращение заработной платы в связи с финансовыми проблемами клуба из-за пандемии коронавируса.

Футболисты ответили отказом руководству "сине-гранатовых", сообщает RAC1, по информации которого, за три предыдущие месяца клуб только на зарплатах сэкономил порядка 40 миллионов евро.

В марте игроки каталонской команды согласились на сокращение зарплат, оставив себе только 30 процентов заработка, не считая доходов от рекламы. Стоит отметить, что уже тогда не все футболисты были готовы к этому.

Чемпионат Испании, как и большинство европейских лиг, приостановлен из-за угрозы распространения коронавируса. Возобновление сезона запланировано на середину июня.

"Барселона" в последнем перед перерывом туре дома переиграла "Реал Сосьедад" (1:0) и с 58 очками лидирует в турнирной таблице. В следующем матче Ла Лиги "сине-гранатовым" предстоит на выезде сыграть с "Мальоркой".