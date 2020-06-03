Бывший чемпион мира по версии WBA, российский боксер Федор Чудинов проведет свой следующий бой в июле, об этом сообщил спортивный директор промоутерской компании "Патриот" Эдуард Кравцов.

"Планируем бой Федора Чудинова на вторую половину июля, – приводит слова Кравцова ТАСС. – Это, скорее всего, будет в рамках празднования Международного дня бокса".

В марте Чудинов должен был встретиться на ринге с малавийским боксером Айзеком Чилембой, но тогда из-за угрозы распространения коронавируса встречу отложили на неопределенный срок.

Напомним, 32-летний Чудинов провел 24 боя на профессиональном ринге, в которых одержал 22 победы (16 из них нокаутом). В апреле Федор сообщил, что хочет провести бой на Красной площади, на которой в прошлом году взял верх над аргентинцем Эсекьелем Освальдо Мадерной в Международный день бокса.