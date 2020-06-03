Дело пиромана, готовившего поджог детсада в Череповце, рассмотрит суд присяжных

Дело череповецкого пиромана, готовившего поджог детского сада будет рассматривать суд присяжных. Такую просьбу выразил обвиняемый. В настоящее время он в ожидании приговора находится в СИЗО. Заседание суда намечено на 30 июня.

Напомним, осенью 2019 года 34-летний местный житель в своем аккаунте "ВКонтакте" выложил пост, где призывал вместе с ним поджечь детский сад, причем, вместе с маленьких детей. За это преступник обещал заплатить деньги исполнителям и своим помощникам.

Как информирует ГТРК "Вологда", сотрудники спецслужб выследили террориста и заключили его под стражу на время предварительного следствия. Затем срок содержания под стражей продлили — необходима была психологическая экспертиза. По ее результатам обвиняемый был признан вменяемым.

Пресс-служба судов Вологодской области сообщает, что слушания будут вестись в открытом режиме.