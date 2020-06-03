Пропаганду нацизма в игре украинских разработчиков в Кремле назвали недопустимой

В созданной украинскими разработчиками компьютерной игре Strategic Mind: Blitzkrieg ("Стратегический разум: Блицкриг") содержится пропаганда нацизма, что недопустимо и заслуживает принятия "соответствующих мер". Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Здесь можно выразить только крайнее сожаление в связи с тем, что такая игра доступна на территории нашей страны. Тем более сейчас, в год, когда мы отмечаем 75-летие Победы", - приводит слова Пескова "Интерфакс". - Эта игра с нашей точки зрения - ни что иное, как просто пропаганда нацизма, что недопустимо".

Пресс-секретарь Владимира Путина надеется, что российские компетентные органы примут в связи с выходом игры "соответствующие меры". Статья 20.3 КоАП Российской Федерации предусматривает для юридических лиц наказание в виде штрафа до 50 000 рублей за пропаганду либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики и до 100 000 рублей в случае, если имело место изготовление или сбыт, либо приобретение в целях сбыта такой атрибутики и символики. В любом случае предусмотрена конфискация предмета административного правонарушения.

При этом Федеральным законом от 1 марта 2020 г. N 31-ФЗ в статью 20.3 КоАП было внесено примечание. Суть его в том, что положения статьи не применяются в случае, если использование нацистской или похожей символики сопровождается формированием негативное отношение к идеологии нацизма и экстремизма и не содержит признаков пропаганды или оправдания такой идеологии.

Игра Strategic Mind: Blitzkrieg разработки украинской студии Starni Games вышла в Steam 22 мая 2020-го года. Классический варгейм трехмерной графикой напоминает последние версии "Цивилизации" и предлагает игрокам "во главе вооруженных сил Германии поставить на колени всю Европу". "Геймплей игры сюжетно-ориентированный, в нем принимают участие многие исторические личности, такие как Франц Гальдер, Гейнц Гудериан, Эрих фон Манштейн, Эрвин Роммель, Карл Дёниц, Вильгельм Канарис, Герман Геринг и другие", - сообщают разработчики в Steam. В случае успешного завершения этапа кампании против Советского Союза с битвой за Москву игроку демонстрируется парад нацистских войск на Красной площади.